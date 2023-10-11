أصدر قائمقام البترون روجيه طوبيا قرارا قضى بإزالة الأكشاك والخيم والمحلات التي تبيع القهوة والمياه وغيرها من الحاجيات، من جوانب مسلكي الاوتوستراد ضمن نطاق قضاء البترون بين جسر المدفون وبلدة شكا.
وجاء قرار طوبيا بعد انتشار هذه المحلات دون تراخيص ودون مراعاة شروط السلامة العامة والسلامة المرورية ويديرها لبنانيون وسوريون، وقد تحولت إلى تجمعات مشبوهة قد تشكل بؤرا أمنية.
وأرسل طوبيا القرار إلى قائد سرية أميون للتنفيذ وذلك عملا بتوجيهات وتعاميم وزير الداخلية والبلديات.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار لقائمقام البترون بإزالة اكشاك القهوة من جوانب مسلكي الاوتوستراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.