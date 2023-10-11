اللبكي ترأس إجتماعا لمجلس الأمن الفرعي بحث في ملف النزوح السوري

ترأس محافظ عكار المحامي عماد اللبكي اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في سراي حلبا الحكومية، حضره مسؤول مخابرات الجيش في عكار العميد ميلاد طعوم، مدير مكتب أمن الدولة في عكار العميد ريمون أبو معشر، مسؤول دائرة امن عام محافظة عكار العقيد عبدالرزاق مالطي، آمر المفرزة القضائية في عكار العميد نديم عبدالمسيح، قائد سرية درك حلبا المقدم إسماعيل الأيوبي، رئيس مكتب معلومات الامن العام في عكار الرائد وسيم الصايغ، رئيس مكتب معلومات عكار الملازم أول علي كنعان ، آمر فصيلة درك حلبا الرائد عبدالعزيز دياب، أمين سر محافظة عكار رولا البايع ورئيس قسم المحافظة لقمان الكردي. وجاء الإجتماع بناء لتعليمات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وتطبيقاً لتعاميم الوزارة، وجرى خلاله البحث في مسألة النزوح السوري.

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