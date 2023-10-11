إسرائيل تعلن العثور على عدد كبير من جثث جنودها في غلاف غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على عدد كبير من جثث جنود الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت الوسائل الإعلامية العبرية إنه تم الكشف عن تلك الجثامين، "بسبب الروائح الكريهة التي انتشرت في المستوطنات".

وأكدت وسائل الإعلام أن هؤلاء الجنود قتلوا على يد المقاومة الفلسطينية، في مستوطنات غلاف غزة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300 قتيل وإصابة 3192 آخرين منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، مشيرة إلى تسجيل 364 إصابة خطيرة و572 متوسطة.

وفجر السبت الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية تحت إسم "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، حيث شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت الماضي عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.