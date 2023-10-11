شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل أمر مقلق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تراقب التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عن كثب، ولا ترغب في تفاقم الصراع أو اتساع نطاقه.

وذكر كيربي خلال مقابلة أجرتها معه قناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية «نرى صواريخ تنطلق من جنوب لبنان... إلى شمال إسرائيل. نتابع هذا بقلق بالغ بكل تأكيد. لا نرغب في أن نشهد تفاقم هذا الصراع أو اتساع نطاقه».

وأردف أنه لا يعتقد أن من مصلحة إسرائيل أن تقاتل في جبهة ثانية وتدافع عنها.