شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل الأمريكي: محادثات مع شركات طيران لاستئناف رحلاتها إلى إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لارجو - (رويترز)

قال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج، إن بلاده ما زالت تجري محادثات مع شركات طيران أمريكية، بخصوص رحلاتها الجوية إلى إسرائيل.

وعلقت شركة أمريكان إيرلاينز، الثلاثاء، كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول، ولا توجد شركات طيران أمريكية تسير رحلات إلى إسرائيل حالياً.

وقال بوتيجيج للصحفيين على هامش فعالية «نشجع شركات الطيران في كل من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين على إيجاد طرق آمنة للمساعدة في دعم ذلك التنقل» بين الولايات المتحدة وإسرائيل.