شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش: يتعين تجنب امتداد الصراع في إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - (رويترز)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إنه يجب الحيلولة دون امتداد نطاق الصراع في إسرائيل إلى جبهات أخرى، معبراً عن قلقه من تقارير عن هجمات على إسرائيل من جنوب لبنان.

وقال للصحفيين «أناشد جميع الأطراف، وأصحاب التأثير على هذه الأطراف، تجنب أي تصعيد آخر (للصراع) وامتداده».

في سياق متصل قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تراقب التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عن كثب، ولا ترغب في تفاقم الصراع أو اتساع نطاقه.

وذكر كيربي خلال مقابلة أجرتها معه قناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية «نرى صواريخ تنطلق من جنوب لبنان... إلى شمال إسرائيل. نتابع هذا بقلق بالغ بكل تأكيد. لا نرغب في أن نشهد تفاقم هذا الصراع أو اتساع نطاقه».

وأردف أنه لا يعتقد أن من مصلحة إسرائيل أن تقاتل في جبهة ثانية وتدافع عنها.