شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: أدعو لمباحثات إسرائيلية فلسطينية ولعدم «توسع» رقعة النزاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إلى مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبراً ذلك «ضرورياً» لتجنب «توسع النزاع».

وقال بوتين متحدثاً عن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس»، إنه «من الضروري العمل على الدبلوماسية بدلاً من الجانب العسكري، والبحث عن حلول لوقف القتال، وفي أسرع وقت ممكن».

وأضاف «ثانياً، يجب العودة إلى مسار المفاوضات التي يجب أن تكون مقبولة لدى الجميع، بمن فيهم الفلسطينيون».

كما شدد على ضرورة «تجنب توسع النزاع بأي ثمن، لأنه إذا حدث ذلك فستكون له عواقب على الوضع الدولي، وليس على المنطقة فقط».

وتابع أن روسيا، وهي عضو في اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والتي يفترض أن تؤدي دور الوساطة، قد «تقدم مساهمتها الخاصة في عملية التسوية هذه».

لكن بوتين رأى أن الوضع على درجة من الخطورة تجعل «من الصعب المساعدة في عملية التسوية».

وفي اليوم السابق، قال الرئيس الروسي، إن إنشاء دولة فلسطينية «مستقلة وذات سيادة» أمر «ضروري».

واعتبر أن النزاع يشكل «مثالاً واضحاً على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط».

واصلت إسرائيل غاراتها الأربعاء على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» منذ العام 2007.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 1200 شخص في إسرائيل، بينما ارتفع عدد القتلى في غزة إلى 1055، بحسب السلطات المحلية.