انت الان تتابع خبر صفارات إنذار شمال إسرائيل بعد أنباء عن اختراق المجال الجوي والان مع التفاصيل

وأكد أن "صفارات الإنذار دوت في كل مستوطنات شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان"، مشيراً إلى أنه "تم رصد تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء جنوب لبنان".

بغداد - ياسين صفوان - وقال موقع "روسيا اليوم"، أن "سربا من الطائرات المسيرة والحوامات اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي".

الى ذلك، أشارت القناة "14" العبرية إلى أن "مسلحين تسللوا إلى منطقة معيان باروخ في الشمال"، متحدثة عن "عملية اختراق تمت بـ20 طائرة مسيرة".

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "كوماندوز من جنوب لبنان نفذ عملية إنزال شراعي في مستوطنات الشمال".

وأكدت مواقع إسرائيلية أن "الهجوم الكبير في الشمال مشابه لما حدث صباح يوم السبت 7 أكتوبر في غلاف غزة".

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أنه "وبسبب الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة إلى كريات شمونة ومستوطنات الجليل، طلب من السكان الدخول فورا إلى منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".