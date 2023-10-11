1128 شهيدا و5489 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال على الضفة وغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في الضفة وقطاع غزة إلى 1128 شهيدا، و5489 جريحا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1100 شهيد، و5339 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 28 شهيدا، و150 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.