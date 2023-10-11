حسام زكي: الوضع في غزة خطير للغاية يؤثر على المنطقة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



قال حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوضع الخاص في قطاع غزة ملتبس ويعطي انطباع بأنه صاحب قراره لكن في حقيقة الأمر هو قطاع خاضع للسلطات الاسرائيلية، وهو من يسيطر على مقاليد الأمور وبحره وهواءه ومياه.

وأكد "زكي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، ان من يدفع الثمن هم أبناء قطاع غزة من المدنيين والابرياء وثانيا القضية الفلسطينية نفسها، مؤكدًا أننا نحن أمام حدث غير مسبوق يمكن ان يدخل المنطقة كلها في أوضاع صعبة للغاية.

وأوضح أن الوضع اليوم خطير للغاية في المرات السابقة رد المقاومة الفلسطينية هو إطلاق صواريخ، لكن هذه المرة دخلت في سياق مختلف بإرسال أعداد من الأفراد داخل إسرائيل والقيام بعمليات عسكرية طالت مدنيين وعسكريين واوقعوا قتلى وجرحى وأخذوا العديد من الأسرى للتفاوض عليهم.