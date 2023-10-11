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مصرع طفل غرقًا في ترعة دشاشة ببني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، في إحدى الترع بقرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث غرق لطفل يدعى "عبدالله.أ.ع"، عامين، مقيم قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا، في إحدى الترع أثناء لهوه في الحقل بصحبة أسرته، فجرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جرى انتشال الجثمان بمعرفة أهلية الطفل، ونقله إلى مستشفى سمسطا المركزي، و إيداعه مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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