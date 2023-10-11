الأمين المساعد للجامعة العربية: تهجير الفلسطينيين من منازلهم باب مغلق ولا يمكن فتحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوضع اليوم في قطاع غزة أخطر من المرات السابقة بكثير، وأن إسرائيل ردها سوف يكون ردا مختلفا ليس مثل المرات السابقة.

وأكد "زكي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الأربعاء أن ما تفعله إسرائيل سوف يدخل المنطقة في أوضاع صعبة للغاية ويجلب عدم استقرار لفترة طويلة

وأضاف أنه هناك تخوفات من توسيع دائرة الصراع في غزة وتتوسع رقعة المواجهة وهذا الامر ليس في صالح استقرار المنطقة على الاطلاق، لافتًا إلى ان توسيع رقعة المواجهة ليس في صالح المنطقة ولا استقرارها.

وأوضح أن أخطر مرحلة في القضية هي أن يهجر الفلسطينيين منازلهم من قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم باب مغلق ولا يمكن فتحه، مطالبًا إسرائيل باحترام القانون الدولي والإنساني.