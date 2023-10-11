بلينكن: عدد القتلى الأميركيين جراء هجمات حماس مرشح للزيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي، إن عدد القتلى الأميركيين جراء هجمات حماس مرشح للزيادة.

وأكد بلينكن خلال زيارته إلى إسرائيل، " نعمل مع إسرائيل على تحديد مواقع المفقودين الأميركيين، مشيرًا إلى أنّ رسالته هي الوقوف مع إسرائيل ومواصلة ذلك".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي، " أي طرف في المنطقة يحاول استغلال الوضع الحالي في إسرائيل، وواشنطن قد نشرت أكبر حاملة طائرات في العالم لحماية إسرائيل".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنّ الولايات المتحدة تناقش مع مصر فتح ممرات آمنة لكن الوضع مُعقد.

وأشار بلينكن، أثناء زيارته إلى إسرائيل، إلى أنه سيجتمع مع المسؤولين الإسرائيليين لضمان وصول كافة ما تطلبه، موضحًا "رسالتي هي أننا نقف مع إسرائيل وسنواصل ذلك".

وأكد بلينكن، أن أمريكا ستفعل كل ما بوسعها للتأكد من أن إسرائيل لن تستهدف المدنيين، مشيرًا إلى أنّ حماس تتخذ من المدنيين دروعا بشرية.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "نشرنا حاملة طائرات في المنطقة لردع أي محاولة لاستغلال الوضع" .