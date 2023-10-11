"العمل": تدريب شباب وفتيات الوادي الجديد على "التفصيل والخياطة والتبريد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن متابعة مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين علي مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الراشدة بمركز الداخلة، ومركز التدريب المهني بالخارجة.

وقالت العمل في بيان الأربعاء، إنه جري تنظيم ندوة توعية بعنوان (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة ودور المشروعات الصغيرة في تنمية المجتمع)، بمقر الوحدة المحلية بقرية الراشدة، لعدد 24 من السيدات.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه قام بمتابعة البرامج التدريبية بمراكز التدريب المهنى للشباب، وبدأت الدورة التدريبية لعدد 15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، وتدريب 15 شاب على مهنة التبريد والتكييف، وقيام المتدربين على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالخارجة بتشغيل محطة موتور 30 حصان بالمحافظة بالكيلو 6 بقرية الشركة 8 بمركز الخارجة، وعمل أول فريق صيانة ألواح طاقة شمسية علي مستوي المحافظة، وخلايا JA قدره 550 وات، وانفرتر 30 حصان، وموتور نافورة 30 حصان، وطلمبة 30 حصان.

وأشار مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، إلى أنه سيقوم هذا الفريق بعمل صيانة لوحدات الطاقة الشمسية، بمركز الدكتور حسن حلمي، لذوي الاحتياجات الخاصة مجاناً، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ.

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