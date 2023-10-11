شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى للعدل والمساواة يعلن دعمه لجهود الرئيس السيسى فى تهدئة الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحزب العربي للعدل والمساواة تقديره للجهود المتواصلة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل التهدئة وحقن الدماء في المنطقة، والتي تراق دون وجه حق، كما يؤكد الحزب تضامنه الكامل مع كل ما يؤخذ من قرارات تضمن سلامة البلاد وتحفظ الأمن القومي للدولة المصرية.

وقال الدكتور عصام محمد عبد القادر عضو اللجنة العليا بالحزب، فى بيان، إن القيادة السياسية تبذل جهودًا حثيثة تستهدف استقرار المنطقة وتؤدي لضمانة توافر الأمن القومي الذي صرح به الرئيس؛ حيث لا تفريط ولا تهاون في هذا الشأن، ومن ثم نؤكد على اصطفاف القوى السياسية والشعبية خلف القيادة السيادة الجسورة في الحفاظ على مقدرات وأمن البلاد مهما كلف من ثمن.

وذكر الدكتور عصام محمد عبد القادر أن الدولة المصرية العظيمة في ظل قيادة سياسية لها إنجازات أبهرت العالم، وواجهت العديد من التحديات التي تستهدف النيل منها، وخاصة من جماعات الظلام التي تسعى دومًا لإشعال الفتن ونشر الشائعات الكاذبة التي تبغي دخول الدولة ومؤسساتها في نفق مظلم، وهذا ما يشير إليه الوضع القائم في المنطقة.

وأشار الدكتور عصام محمد عبد القادر إلى أن ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حلول بشأن القضية الفلسطينية منذ توليه مسئولية البلاد تعد الأفضل على الساحة؛ فما يمتلكه سيادته من رؤية ثاقبة لا يستطيع كائن من كان أن يزايد عليها؛ فذلك يحقق الأمن والاستقرار والسلامة لجميع الأطراف.

وأكد الدكتور عصام محمد عبد القادر أن ثقة الشعب بكافة أطيافه في قيادته السياسية وقواته المسلحة لا حدود لها؛ فالتزام الدولة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، يشير إلى أن الدولة المصرية تحمل رسالة السلام للعالم بأسره، وفي ذات الوقت لديها المقومات لتزود عن مقدراتها وتحمي أمنها دون تفريط.