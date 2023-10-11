شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية وجرائم الصهاينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى المقاوم، وجرائم الصهاينة المحتلين.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين، للتضامن مع الشعب الفلسطينى البطل الذى يدافع عن أرضه المحتلة ووطنه المسلوب من القتلة المجرمين، تضامنًا مع شعبنا الفلسطينى المقاوم ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقى الأوطان.

كما عرضت نقابة الصحفيين فيلم قصير من إعداد التليفزيون الفلسطينى يلخص الأحداث الجارية.