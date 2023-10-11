شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان: إسرائيل تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك حالة من الاستفزاز والانتهاكات قام بها الاحتلال الإسرائيلي لحرم المسجد الأقصى وانتهاكات صارخة وصريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وذلك قبل تعرض قطاع غزة للقصف في الأيام الأخيرة.

أضاف طارق رضوان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن إسرائيل تخالف كل الحقوق المدنية والسياسية التي جرى إبرامها عالميا منذ عام 1940، وما تشهده اليوم غزة من محاولات وانتهاكات واضحة وصريحة لحقوق الإنسان، وسكوت الغرب وتحيزه تحيز كامل لإسرائيل، وتحديدا الولايات المتحدة ودورها في حماية أمن إسرائيل، مرفوض شكلا وموضوعا.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "تحدثنا عبر منابر المؤسسات التشريعية لإيصال هذه الرؤية وخاطبنا برلمان الاتحاد الأوروبي أو الكونجرس الأمريكي لتحييد وعرض الرؤية بشكلها الواضح والصريح، والتحيز الذي يحدث الآن والصمت الغريب من الغرب تجاه الانتهاكات التي تحدث على رض غزة ما هو إلا تطبيق واضح للازدواجية في المعايير".