شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة صابر: استمرار ممارسات الاحتلال بفلسطين يؤدى إلى انفجار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى يمثل انعكاس مستمر لحالة الشارع، والملاحظ حاليا أن هناك كم ألم وغضب كبير جدا لدى كل الشعوب العربية من الإجرام الشديد والظلم الكبير الذى تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي فى فلسطين.

أضافت أميرة صابر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن ردة فعل المقاومة الفلسطينية يجب أن تصنف فى خانة رد الفعل على سنوات من الإبادة العرقية للشعب الفلسطينى، لاسيما وأن استمرار هذه الممارسات تعرض المنطقة بالكامل لانفجار لن يحمد عقباه.

وتابعت أميرة صابر: "ما جاء فى بيان الحوار الوطنى هو انعكاس للغضب والتأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى هذه المقاومة، وأنه على العقلاء أن يتدخلوا لإنهاء هذه الحالة من تصاعد الصراع، خاصة وأن هناك آلاف من الضحايا ومشاهد تبكى أى إنسان".