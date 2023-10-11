نتانياهو: حصلنا على تأييد منقطع النظير لمواصلة الحرب وأطلب تعزيز قوة رجالنا في الجبهات

اعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو بعد تشكيل حكومة طوارئ في اسرائيل، باننا "حصلنا على تأييد منقطع النظير لمواصلة الحرب وأطلب تعزيز قوة رجالنا في الجبهات، الحدث مخيف وجميعنا يعرف عائلات فقدت عددا من أفرادها.

ولفت نتانياهو الى اننا سمعنا خطابا مؤثرا من الرئيس الاميركي جو بايدن وتحدثت معه للمرة الرابعة بشأن الأوضاع، ونحن نحارب بكل قوة وبدأنا بالهجوم وتلقينا مساعدات عسكرية أميركية وننتظر وصول حاملة الطائرات.