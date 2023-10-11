وزير التربية: إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية

اعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم في بيان، بانه "نظرا لاستمرار تردي الأوضاع الأمنية والعسكرية في منطقة الجنوب وتعرض عدد من المنازل والافراد للقذائف وإطلاق النار من جهة العدو الإسرائيلي، أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، يوم غد الخميس في ١٢/١٠/٢٠٢٣ في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية".

ودعا الحلبي إلى "متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم، لرصد التطورات الميدانية، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي".