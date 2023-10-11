بلينكن: سنردع أي دولة تحاول استغلال الوضع نحو مزيد من التصعيد في المنطقة

اشار وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الى اننا سنردع أي دولة تحاول استغلال الوضع نحو مزيد من التصعيد في المنطقة، ولفت الى ان عدد المفقودين الأميركيين جراء هجوم حماس مرشح للارتفاع.

ولفت بلينكن في تصريح له، الى ان الوضع معقد ونريد أن نجنب المدنيين أي أذى لكن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد، وسأجتمع مع المسؤولين الإسرائيليين وسأعمل من أجل إطلاق سراح الأمريكيين الرهائن لدى حماس. واوضح باننا نناقش فتح ممرات آمنة مع إسرائيل ومصر، لكن الوضع معقد وعلى إسرائيل أخذ خطوات تتيح الدفاع عن نفسها.

واشار بلينكن الى اننا سنقوم بكل ما في وسعنا لتجنب سقوط ضحايا مدنيين على عكس حماس التي اتخذتهم دروعا بشرية، ولن أتحدث في تفاصيل العمليات وما يمكن أن تقوم به إسرائيل وما يميزنا هو احترام القانون الدولي.