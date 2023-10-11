اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وزير جنبلاط الى اننا نتمنى ألا تحدث حرب لكن لا أحد يعلم المخططات الاسرائيلية، وعلينا أن نكون على أتم الجهوزية للتصدي لأي عدوان، ونحن مع كل مقاوم ضد إسرائيل.

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: علينا أن نكون على أتم الجهوزية للتصدي لأي عدوان ونحن مع كل مقاوم ضد إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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