اعلنت الرئاسة التركية بان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الوضع بغزة، وقد ابلغ أردوغان محمد بن سلمان بخطوات انقرة لإيصال المساعدات للمتضررين من الهجمات.

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان أبلغ محمد بن سلمان بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات للمتضررين من الهجمات في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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