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أردوغان أبلغ محمد بن سلمان بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات للمتضررين من الهجمات في غزة

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اعلنت الرئاسة التركية بان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير بشأن الوضع بغزة، وقد ابلغ أردوغان محمد بن سلمان بخطوات انقرة لإيصال المساعدات للمتضررين من الهجمات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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