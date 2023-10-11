مسؤول تركي: إردوغان يجري مباحثات مع حركة حماس للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين

بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع حركة حماس الفلسطينية للإفراج عن رهائن إسرائيليين احتجزتهم خلال عمليتها المباغتة السبت، وفق ما أفاد مصدر رسمي وكالة "فرانس برس".

كما اعلن مسؤول تركي كبير إن تركيا تجري مفاوضات بشأن المدنيين الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية بعد هجومها على إسرائيل مطلع الأسبوع، وذلك في الوقت الذي كثفت فيه أنقرة جهودها ودبلوماسيتها للتوسط في الصراع.

واوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المحادثات تجريها مؤسسات تركية معنية بناء على أوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.