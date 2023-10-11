مجلس الوزراء الإسرائيلي يعلن رسميا تشكيل "حكومة طوارئ" و"مجلس حرب"

أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، تشكيل “حكومة طوارئ”، و”مجلس وزراء لإدارة الحرب” من ثلاثة أعضاء، وذلك في بيان مشترك في أعقاب اجتماعهما بهذا الشأن.

ووفقاً للبيان، يضمّ “مجلس إدارة الحرب”، نتنياهو، ويوآف غالانت (وزير الحرب الحالي) وبني غانتس، كوزيرين للحرب.

وبموجب القرار نفسه، عيّن عضو الكنيست، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، كمراقبين في حكومة إدارة الحرب.

ونيابة عن “معسكر الدولة”، ستتم إضافة ما مجموعه خمسة وزراء من دون حقائب إلى مجلس الوزراء السياسي – الأمني، على أن يكون أحدهم مراقبا طوال مدة الحرب.

كذلك أورد الإعلان أنه سيجري حجز مكان في مجلس وزراء إدارة الحرب لزعيم المعارضة، يائير لابيد، في حال أراد الانضمام.

وخلال فترة الحرب، لن يتم الترويج لأي مشاريع قوانين أو قرارات حكومية لا تتعلق بإدارة المعركة، فيما سيتم تمديد جميع التعيينات العليا تلقائياً.