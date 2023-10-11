نقابة المصورين الصحفيين: للتقيد باللباس الوقائي للرصاص والذي يحمل شعار الصحافة Press

تمنت نقابة المصورين الصحفيين في لبنان على الزملاء المصورين وكذلك المراسلين الراغبين بتغطية الأحداث الأمنية في الجنوب اللبناني "التقيد باللباس الوقائي للرصاص والذي يحمل شعار الصحافة "Press"، وكذلك ارتداء الخوذة على الرأس وعدم التفريط بهذه التدابير للحفاظ على سلامتهم الشخصية، والتنقل بسيارات مجهزة لحالات الطوارىء من الناحية الفنية والتقنية وفحص الإطارات قبل التنقل ووضع إشارة "press" عليها من أجل الحفاظ على السلامة الشخصية خلال التنقل التي تعتبر أولوية خلال هذه الظروف".

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