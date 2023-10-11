الجامعة العربية دانت الحصار الاسرائيلي لغزة: لإلغاء قرارات اسرائيل الجائرة ورفع الحصار عن غزة

أعربت الجامعة العربية، في اجتماع طارئ عقدته، عن إدانتها "للحصار الاسرائيلي المطبق على قطاع غزة وقتل المدنيين من الجانبين في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس".
وأكد الجامعة، على "ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود اليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة".
وطالبت بـ"إلغاء قرارات اسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها".
وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ أكثر من 15 عاما، الا أنها أمرت بعد العملية بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والوقود عن القطاع.
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