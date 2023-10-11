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الرئاسة المصرية: السيسي وغوتيريش يحثان على التهدئة والدبلوماسية في حرب إسرائيل وحماس

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اعلنت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح البيان أنهما شددا أيضا على أهمية تجنب توسيع دائرة الصراع، وإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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