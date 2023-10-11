اعلنت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأوضح البيان أنهما شددا أيضا على أهمية تجنب توسيع دائرة الصراع، وإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة المصرية: السيسي وغوتيريش يحثان على التهدئة والدبلوماسية في حرب إسرائيل وحماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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