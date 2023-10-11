سيناء خط أحمر.. هاشتاج يشعل مواقع التواصل بالتزامن مع «طوفان الأقصى»

الشارقة - اميمة ياسر -

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت شعار "سيناء خط أحمر"، وذلك بالتزامن مع الحملات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأحداث الراهنة الواقعة في دولة فلسطين، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أحدثتها فصائل المقاومة.

ودشن النشطاء هاشتاج "سيناء خط أحمر"، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن قصف بوابة معبر رفح على الجانب الفلسطيني، من قبل قوات الاحتلال الفلسطيني، بهدف عرقلة الإمدادات والمساعدات المصرية تجاه الشعب الفلسطيني.

واستخدم النشطاء الهاشتاج بالتزامن مع عملية "طوفان الأقصى"، بهدف إفساد المخطط الإسرائيلي الذي يعتقده البعض، وهو تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وبالتالي تنتهي القضية الفلسطينية، وتصبح الأرض ملكًا لإسرائيل.

كما فعّل البعض الهاشتاج بهدف حماية سيناء من القوات الإسرائيلية، خلال إجلاء بعض المدنيين من فلسطين عبر معبر رفح، وخاصة أن القصف والغارات مستمرة على الحدود الفلسطينية، وبالقرب من الحدود المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية بغزة أن الإدارة المصرية لمعبر رفح، أبلغت الجانب الفلسطيني بضرورة إخلائه بعد وصول عدة تهديدات بقصفه، وبالفعل أبلغت الداخلية في غزة، عن طائرات الاحتلال أعادة قصف المعبر بين الجانبين المصري والفلسطيني، مما أعاق وصول المسافرين.