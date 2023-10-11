تعليق قوي من بوتين على الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء "ليست أمرا يمكن أن يؤدي إلى السلام".

وقال بوتين، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إن غزة "جزء من أرض فلسطين التاريخية".

وأضاف الرئيس الروسي: "من الصعب إعطاء تقييمات. هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخيا. كما أنه كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها غزة. في رأيي، هذا ليس شيئا يمكن أن يؤدي إلى السلام".

وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى قد حذرت من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصادر قولها إن مصر لم تتوانى منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني.

وأشارت المصادر إلى أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.

وأكدت على خطورة دعوات النزوح، بأنها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة.

من جانبها، صرحت سفيرة إسرائيل في مصر، أميرة أورون، أمس الثلاثاء، أنه ليس لدى تل أبيب أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، وأن السلطات لم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك.

والسبت الماضي، أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.