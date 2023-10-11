شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يتوجه إلى إسرائيل لإظهار تضامن واشنطن معها وسعياً للردع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الأربعاء، في مهمة للشرق الأوسط للحيلولة دون نشوب حرب أوسع بعد هجوم حركة «حماس» على إسرائيل واحتجازها رهائن وقصف إسرائيل لقطاع غزة.

وإظهاراً للتضامن مع أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط، من المقرر أن يجتمع بلينكن مع مسؤولين إسرائيليين كبار قد يكون بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة تعزيز الدعم العسكري.

وسيعمل مع حلفاء إقليميين للولايات المتحدة في مسعى لتأمين الإفراج عن أكثر من 100 شخص تقول إسرائيل إن حماس تحتجزهم رهائن، وربما بينهم بعض المواطنين الأمريكيين.

وبينما يغادر بلينكن تشكل إسرائيل حكومة وحدة طارئة.

واجتاح عناصر «حماس» بلدات إسرائيلية مطلع الأسبوع وقتلوا 1200 وأخذوا عشرات الرهائن إلى غزة. وردت إسرائيل بضربات جوية، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني حتى الآن في قطاع غزة الذي تديره حماس، بينما تستعد لتنفيذ اجتياح بري محتمل.

وقالت واشنطن إن 22 أمريكياً على الأقل قُتلوا خلال هجوم حماس السبت.

وستكون الأولوية القصوى لبلينكن هي توصيل رسالة ردع لمنع اندلاع حرب أوسع.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «يركز الوزير بلينكن بشدة على الوقوف مع إسرائيل وتوضيح أن على الأطراف المعادية لإسرائيل ألا تستغل هذا الوضع وعلى العمل للإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة».

واستمر العنف على الحدود بين إسرائيل ولبنان لليوم الرابع اليوم الأربعاء، إذ تقصف القوات الإسرائيلية بلدات بجنوب لبنان رداً على شن حزب الله هجوماً صاروخياً جديداً.

إعلان مهمة بلينكن لا يشمل زيارة الضفة الغربية

وصف بايدن الأربعاء هجوم حماس بأنه «شر مطلق» مؤكداً دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وأصدر ما بدا أنه تحذير يدعها من استغلال الصراع قائلا «لدي كلمة واحدة: إياكم».

ولم يتضمن إعلان زيارة بلينكن توجهه إلى الضفة الغربية. وفي زيارات سابقة إلى المنطقة، كان بلينكن يزور الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.