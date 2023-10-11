شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: نعمل لتوفير ممر آمن للمدنيين بغزة ومستعدون لإرسال حاملة طائرات ثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أكد البيت الأبيض الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لنشر حاملة طائرات ثانية في شرق المتوسط، لردع أطراف إقليمية عن الانخراط في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مؤكدة أنها تعمل مع القاهرة وتل أبيب، لتوفير ممر آمن للمدنيين في غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إنه من المقرر منذ فترة طويلة، قبل هجوم حركة «حماس» على إسرائيل، أن تبحر حاملة الطائرات يو إس إس دوايت آيزنهاور نحو البحر الأبيض المتوسط، مضيفاً أنه يمكن «إذا اقتضى الأمر» توجيهها إلى شرق المتوسط للالتحاق بحاملة الطائرات جيرالد فورد.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة «تعمل بنشاط» مع إسرائيل ومصر لتوفير ممر آمن للمدنيين من غزة في ظل القصف الإسرائيلي.

وتابع: «نناقش هذا الأمر بنشاط مع نظرائنا الإسرائيليين والمصريين. نؤيد ممراً آمناً للمدنيين».