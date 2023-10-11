الحوثي يقصف مخيم السويداء للنازحين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية أحد مخيمات النزوح بمحافظة مأرب بصواريخ الكاتيوشا، ضمن جرائمها المستمرة بحق النازحين، وسط صمت مريب من المجتمع الدولي.

وقال موقع وزارة الداخلية إن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت مخيم السويداء بمحافظة مأرب، الذي يضم أُسرا نازحة من مناطق الصراع.

وأضاف: إن الجماعة الإرهابية أطلقت صاروخ كاتيوشا على المخيم، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المخيم، وتضرر عدد من المركبات.

يأتي الهجوم بعد أيام من هجوم مماثل استهدف مخيم «الميل» للنازحين بمأرب، الذي يضم أكثر من 3600 أسرة نازحة، سقط وسط المخيم، وأدى إلى انقطاع كلي للتيار الكهربائي في مخيمات القطاع الشمالي.

وحمّلت الحكومة اليمنية في بيان لها أعقب هجوم مخيم «الميل»، المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الهجمات الحوثية على مخيمات النازحين، وطالبت بإدانة واضحة وصريحة لهذه الهجمات الإرهابية، ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وطالبت باتخاذ مواقف صارمة إزاء التصعيد الحوثي الذي قالت إنه «يعرض حياة المدنيين للخطر، ويفاقم المعاناة الإنسانية، ويهدد بتقويض جهود التهدئة».

ووثقت تقارير حقوقية و2263 عملية استهداف وقصف بالصواريخ والمدفعية والطيران المسير، شنها الحوثيون على محافظة مأرب خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتى 30 فبراير 2022، أدت إلى مقتل 788مدنيا وإصابة ألف و528.

من جهة أخرى، تواصل ميليشيات الحوثي اختطاف رئيس نادي المعلمين اليمنيين أبو زيد الكميم، ودانت نقابة المعلمين اليمنيين وبشدة اختطاف ميليشيات الحوثي الإرهابية رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين.

وأعلنت النقابة في بيان لها تضامنها الكامل مع الكميم، واصفة «اختطافه بالعمل غير الإنساني، إذ قامت جماعة مسلحة تتبع الميليشيات الحوثية صباح الأحد 8 أكتوبر بدهم منزله في العاصمة صنعاء، واختطافه بصورة همجية أمام بناته واقتياده إلى جهة مجهولة».

ودان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على اختطاف رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم بعد محاصرة منزله في العاصمة صنعاء، واقتحامه، وإطلاق النار عليه بشكل عشوائي وترويع أسرته، على خلفية مطالباته بصرف مرتبات المعلمين.

من جهة أخرى، أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن استمرار الأعمال الإنشائية في 4 مشاريع تعليمية موزعة بين 4 محافظات يمنية هي (شبوة، أبين، لحج، الضالع)، لإنشاء مرافق ومدارس نموذجية بتمويل البرنامج، وتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتمية في اليمن.

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