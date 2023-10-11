شكرا لقرائتكم خبر العراق يعتقل 3 دواعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت السلطات العراقية أمس 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة بغداد. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت السلطات العراقية أمس 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة بغداد. وأفادت القوات الأمنية العراقية في بيان، بأن القبض على المطلوبين الثلاثة تم خلال كمين محكم بإحدى مناطق بغداد، مضيفة «إن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق، بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي .

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعتقل 3 دواعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.