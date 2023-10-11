شكرا لقرائتكم خبر تونس: ليست هناك قطيعة مع المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية التونسية نبيل عمار إنه ليس هناك «قطيعة» بين تونس والمغرب.

وأكد في لقاء مع صحيفة «الشروق» التونسية، أمس، عدم وجود أي عداوة بين البلدين، وأن «السفيرين سيعودان مع الوقت إلى سفارتيهما».

وقال عمار: «أطمئن الجميع، لا نلتفت إلى الوراء، تونس لم تتغير مواقفها منذ عشرات السنين، والمهم ليس هناك قطيعة بيننا وبين المغرب».

ويعود الخلاف الدبلوماسي بين البلدين إلى زيارة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس، للمشاركة في منتدى طوكيو الدولي للتنمية بأفريقيا في أغسطس 2022.

واحتجت الرباط ضد حضور غالي القمة، واستدعت سفيرها من تونس للتشاور، وردت تونس بالمثل.

كما قاطعت الرباط عددا من الأنشطة والدورات الرياضية بتونس.

وإبان الزلزال المدمر الذي هز مناطق من المغرب، أرسلت تونس مساعدات وفرق إغاثة إلى المملكة، للمساعدة في عمليات الإنقاذ، لكن الرباط سمحت بقبول مساعدات فقط من عدد محدود من الدول ولم تكن تونس من بينها.

على صعيد آخر، ألقى وزير الخارجية التونسي باللائمة على شركاء تونس الأوروبيين، بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وقال: «لسنا حديقة خلفية لأي جهة.. السياسة التي اعتادها الغرب في السابق في 2011، لم تعد جائزة ولن تمر»، في إشارة إلى فترة اندلاع موجة الربيع العربي انطلاقا من تونس، عبر الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وأضاف عمار: «هناك ولد الربيع العربي وهنا قُبر، نقول لكم كأوروبيين وغربيين: انتهت اللعبة وهذا درس لكم».