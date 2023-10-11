شكرا لقرائتكم خبر مصر: إخبار إسرائيل بهجوم غزة.. كذبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت مصر بشكل رسمي وقاطع ما تردد حول قيامها بتحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ10 أيام.

وأعلن مصدر مصري مسؤول أن ما تناقلته في بعض وسائل الإعلام بشأن قيام مصر بتحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ10 أيام كذبة عارية تماما من الصحة.

وذكرت المصادر لوسائل إعلام مصرية أن الموقف المصري معلوم للجميع، وهو ما تقوله مصر في العلن وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية»، مشيرة إلى أن الأجهزة المصرية باشرت منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.

في الإطار ذاته، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، تناول تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع.

واتفق الطرفان على أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف، واستعرضا الاتصالات الجارية في هذا الصدد.

وخلال الاتصال تم التشديد على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقا لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.