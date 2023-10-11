اعتقال 26 فلسطينيا في الضفة الغربية

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 26 فلسطينيا خلال عمليات دهم واقتحامات واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 26 فلسطينيا خلال عمليات دهم واقتحامات واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاعتقالات تركزت في أريحا والخليل ورام الله، ترافق معها انتشار قوات الاحتلال على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية. وفي قطاع غزة، تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمناطق واسعة في القطاع، مخلفة المزيد من الخسائر البشرية والمادية. وأعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية، أن محطة توليد الكهرباء الرئيسية ستتوقف عن العمل خلال الساعات العشر القادمة، بعد نفاد الوقود المشغل لها، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق كافة المعابر، ومنع دخول الوقود والبضائع والأدوية والمواد الغذائية لليوم الخامس على التوالي.

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