البديوي يؤكد أهمية استمرار تقديم المساعدات للفلسطينيين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أهمية استمرار تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في ظل التداعيات الأخيرة في غزة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أهمية استمرار تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في ظل التداعيات الأخيرة في غزة. وأشار خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، بمسقط على هامش الدورة الـ(27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، على أن استمرار الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يؤدى إلي أوضاع إنسانية أكثر مأساوية، وأنه يجب وقف التصعيد فورا. وأكد أنه جرى مناقشة سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين الخليجي والأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة.

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