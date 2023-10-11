إسرائيل تعترف بمقتل 169 جنديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف الجيش الإسرائيلي أمس بمقتل 169 جنديا إسرائيليا منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» التي انطلقت من غزة السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، لصحفيين «أبلغنا هذا الصباح عائلات 169 جنديا إسرائيليا بمقتلهم»، مؤكدا الاتصال بعائلات 60 شخصا أسروا من عناصر حماس ونقلوا إلى غزة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أخيرا، ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200، والمصابين لأكثر من 2700.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أغلب القتلى من المدنيين، إذ لقوا حتفهم بالرصاص في المنازل أو الشوارع أو في حفل أقيم في الهواء الطلق.

وتم اختطاف عشرات الإسرائيليين وآخرين من الخارج، واقتادهم المسلحون إلى غزة كمختطفين، وظهر بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء عرضهم في الشوارع، وفقا لوكالة «رويترز».

ومن جانبها أعلنت حماس أمس، مقتل أكثر من 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة ليلا، مما يرفع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 950، ومنهم مدنيون، وقالت وزارة الصحة إن عدد الجرحى وصل إلى 900 شخص.

ضحايا إسرائيل في طوفان الأقصى