جامعة الدول العربية تدعو لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

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بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في قرار صدر عقب الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.

ودعا الوزراء "جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك".



وأدان القرار "قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين".