شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم قوي علي محمد صلاح لهذا السبب المثير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لبعض الإنتقادات القوية من قبل بعض الجماهير المصرية عبر منصات التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة.

خاصة أن اللاعب لم يقم بأي رد فعل للأحداث الحالية الناجمة في فلسطين، الأمر الذي أغضب الكثيرين من محبي اللاعب، بسبب عدم وجود أي حالات الدعم للأشقاء العرب.

في الوقت الذي ربطت الجماهير فيه هذا التجاهل، بإهتمام اللاعب ينعي الملكة إليزابيث حاكمة بريطانية الراحلة والتي تمتلك مواقف سيئة مع الشعوب العربية، وإحتفاله بالكريسماس مع عائلته بصورة غير لائقة.

حيث يظن البعض أن الشهرة وحب المال قد لعب دورا كبيرا في تغيير شخصية صلاح خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان يستوجب عدم حدوثه في الفترة القادمة.

موقف ليفربول من رحيل اللاعب

في سياق منفصل، ما زال ليفربول يصر علي بقاء صلاح مع الفريق حتي نهاية عقده، ورفض جميع العروض التي سوف تقدم للاعب في نهاية الموسم الجاري.