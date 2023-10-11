شكرا لقرائتكم خبر عن النني ينهي مسيرته مع أرسنال بسبب فلسطين.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام النجم المصري محمد النني، نجم وسط نادي أرسنال الإنجليزي، بنشر صورة علم دولة فلسطين عبر حسابه الرسمي علي إنستجرام، دعما للهجوم العنيف التي يتلقاه الشعب الفلسطيني في الفترة الأخيرة.

صحيفة تليجراف البريطانية، أكدت أن أرسنال مستاء بسبب ذلك التصرف من اللاعب، خاصة أنها قد سبقت ووضعت شروط صارمة بعدم نشر اللاعبين أي شئ متعلقا بالقضايا السياسية ".

الأمر الذي قد يجعل النني قريبا من الخروج عن أرسنال في الفترة المقبلة بصورة كبيرة، علي الرغم من رغبة أرتيتا في إستمرار اللاعب مع الفريق.

النني يري أن دعمه لفلسطين أمرا واجبا، ولا يمتلك ما يخشاه في مسيرته الإحترافية الراهنة حال فسخ أرسنال عقدها مع اللاعب من عدمه خلال المرحلة المقبلة ".

عرض تركي مرتقب للاعب

هذا ويراقب نادي بيشتيكاش التركي الوضع الحالي للنني، إستعدادا للتعاقد معه حال عرض أرسنال اللاعب للبيع، أو فسخ التعاقد معه خلال هذه الفترة ".