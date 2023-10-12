اشار الرئيس الاميركي جو بايدن الى انه أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اتصالهما أن إسرائيل يجب أن تعمل وفق قواعد الحرب. ولفت بايدن في اجتماع مع زعماء الطائفة اليهودية، الى إن نشر الولايات المتحدة سفنا وطائرات عسكرية بالقرب من إسرائيل يجب أن ينظر إليه على أنه إشارة لإيران لكي "تتوخى الحذر". وأشار إلى أن تلك الخطوة جاءت ردا على هجمات حماس على إسرائيل. وقال "لقد أوضحنا للإيرانيين: توخوا الحذر".

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: أبلغت نتانياهو أن إسرائيل يجب أن تعمل وفق قواعد الحرب وأوضحنا للإيرانيين أن يكونوا حذرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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