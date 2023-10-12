ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن المملكة "تبذل جهودا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري" في الصراع بين إسرائيل وحماس.
وأضافت الوكالة في البيان أن ولي العهد أكد "على ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة". وجاء في البيان أيضا أن ولي العهد أشار إلى "موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه".
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