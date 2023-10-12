القسام: إطلاق سراح إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات

اعلنت كتائب عز الدين القسام عن إطلاق سراح إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات، وذلك غداء اعتقالهما اثر اطلاق عملية "طوفان الاقصى" يوم السبت الماضي.

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