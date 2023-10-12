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القسام: إطلاق سراح إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات

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اعلنت كتائب عز الدين القسام عن إطلاق سراح إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات، وذلك غداء اعتقالهما اثر اطلاق عملية "طوفان الاقصى" يوم السبت الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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