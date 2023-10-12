افادت وسائل إعلام رسمية بان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدثا للمرة الأولى منذ استعادة البلدين العلاقات الدبلوماسية في اذار، ولفتت الى ان الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي تحدثا بشأن "الحاجة إلى إنهاء جرائم الحرب ضد الفلسطينيين". واوضح مسؤول إيراني بان المسؤولين ناقشا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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