طقس مستقر حتى يوم السبت ومن ثم يتحوّل تدريجيًا إلى ممطر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفي متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم غد الخميس حيث يستقر حتى يوم السبت ومن ثم يتحوّل تدريجيًا إلى ممطر تحت تأثير منخفض جوّي متمركز جنوب غرب تركيا.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين ٢١ و ٢٩ في بيروت، بين ١٣ و ٢٧ في زحلة و بين ٢٠ و ٢٨ في طرابلس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تستقر دون معدلاتها الموسمية على الساحل. يتكون ضباب محلّي على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا أحيانًا مع ضباب محلّي على المرتفعات المتوسطة، وارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يُذكر على الساحل.

السبت: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات، يتحوّل تدريجيًا خلال النهار الى غائم وبداية انخفاض درجات الحرارة وبالتالي تكاثف الغيوم حيث تُصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة احيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

الأحد: غائم إجمالاً مع أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تسوء الرؤية أحيانًا بسبب تشكّل الضباب بدءًا من ارتفاعات منخفضة أو بسبب غزارة الأمطار.