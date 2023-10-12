الولايات المتحدة: نعمل مع مصر على فتح ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن واشنطن تعمل مع مصر على فتح ممرات آمنة في قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن وجود حاملة الطائرات الأمريكية في سواحل إسرائيل رسالة لأي جهة تفكر في الهجوم.

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي عن نية البيت الأبيض إرسال حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى إسرائيل إذا لزم الأمر.

وأشار إلى أن بلاده تقوم بتجديد بعض صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية من مخزونها في إسرائيل.

وأوضح جون كيربي أن مساعدات أمريكا بدأت بالوصول إلى إسرائيل وستستمر خلال الفترة المقبلة.

وفجر السبت الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية تحت إسم "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، حيث شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت الماضي عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.