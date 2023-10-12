رسميا.. إسرائيل تشكل حكومة طوارئ ومجلس حرب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي عن تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل تضم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، ورئيس هيئة الأركان العامة العشرين لجيش الاحتلال، بيني جانتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت.

والأربعاء، أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم العثور على عدد كبير من الجثث لجنود الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة، تم كشفهم بسبب روائح كريهة انتشرت في المستوطنة، وقد قتلوا برصاص المقاومين.

وفي السياق، أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، أنّه بسبب هجوم واسع، على مستوطني الجليل والجولان، ينبغي الدخول للملاجئ والتزود بماء، طعام، معدات اتصال وأدوية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بورود تعليمات للسكان في الجليل والجولان والمناطق المحيطة بالبقاء بالمنازل حتى إشعار آخر.