شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة «تأسف بشدة» لقرار طرد منسقتها في النيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - النيجر- أ.ف.ب

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن «أسفه الشديد» لإصدار المجلس العسكري في النيجر أمراً بطرد منسقة الأمم المتحدة، مؤكداً أن القرار «سيعيق» العمليات الإنسانية، وفق ما أفاد المتحدث باسمه.

وأكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن قرار المجلس العسكري في النيجر، إمهال منسقة الأمم المتحدة لويز أوبين 72 ساعة لمغادرة البلاد: «سيعيق قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ تفويضها ويعطل العمل الأساسي» في النيجر.

وتابع: «يحتاج 4,3 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية معظمهم من النساء والأطفال». وأضاف أن قرار نيامي يتعارض مع القواعد الدولية المطبقة على ممثلي الأمم المتحدة.

وأمر المجلس العسكري في النيجر، الأربعاء، منسقة الأمم المتحدة الكندية لويز أوبين بمغادرة البلاد خلال ثلاثة أيام، مندداً ب«عراقيل» وضعها غوتيريش «للحيلولة دون مشاركة» النيجر في الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي أقيمت في سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك.

وكان المجلس ندد ب«تصرفات غادرة» قام بها غوتيريش لعرقلة مشاركة ممثل النيجر في هذا الحدث و«تقويض كل الجهود لإنهاء الأزمة». وأكد ستيفان دوجاريك أن أوبين التي عُينت في منصبها في يناير/كانون الثاني 2021 «قادت بشكل مثالي منظومة الأمم المتحدة في النيجر لتقديم المساعدة الإنسانية والتنموية بشكل محايد ودون كلل، وفقاً لخطة التنمية الوطنية».

وأضاف أن «الأمين العام يكرر التزام الأمم المتحدة الثابت بالبقاء والعمل لخدمة شعب النيجر، من خلال مواصلة العمليات الإنسانية والتنموية». وكان المجلس العسكري أوفد إلى نيويورك وزير الخارجية الجديد بكاري ياو سانغاري الذي كان سفيراً للنيجر في الأمم المتحدة قبل الانقلاب.